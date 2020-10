MILANO – Simultaneamente a Milan-Sparta Praga, si sta disputando in Francia l’altra partita del Girone H d’Europa League: Lille-Celtic. La squadra scozzese è in vantaggio all’intervallo per 2-0 grazie alla doppietta siglata da Elyonoussi, esterno offensivo andato in rete anche la scorsa settimana proprio contro il Milan. In questo momento la classifica del girone vede i rossoneri in testa con 6 punti, seguiti da Celtic e Lille a 3, mentre lo Sparta è fermo a 0.