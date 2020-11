Europa League: Bennacer e Castillejo verso il recupero per Milan-Celtic

MILANO – Il Milan si gode la vetta della classifica e i cinque punti di vantaggio sul secondo posto, ma inevitabilmente comincia a pensare al prossimo impegno. Tra appena tre giorni, infatti, il Diavolo scenderà nuovamente in campo per il penultimo turno del girone di Europa League. A San Siro arriverà il Celtic, già eliminato dalla competizione. Come riferisce il quotidiano Tuttosport, tra le fila meneghine dovrebbero tornare a disposizione sia Ismael Bennacer che Samuel Castillejo, entrambi assenti ieri nella sfida con la Fiorentina. Giovedì, verosimilmente, scenderanno in campo dal primo minuto. Impossibile, invece, che per la partita con gli scozzesi riesca a recuperare Zlatan Ibrahimovic, nonostante le sue condizioni stiano migliorando giorno dopo giorno. Salvo colpi di scena non ci sarà neppure Rafael Leao, il quale proverà a rientrare domenica prossima in campionato contro la Sampdoria.