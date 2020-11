ESPN – Milan, la conferma di Dalot è più difficile del previsto

MILANO – Nella scorsa sessione di mercato il Milan, in seguito alla partenza di Diego Laxalt, ha ingaggiato anche un vice-Theo Hernandez, prelevando Diogo Dalot dal Manchester United. Il portoghese, però, è arrivato all’ombra del Duomo in prestito secco, senza opzione di riscatto. Il suo avvio di stagione è stato molto positivo e il club rossonero starebbe già pensando di sedersi al tavolo delle trattative con i Red Devils per acquistare il giocatore. Tuttavia, stando a quel che riferisce ESPN, il Manchester, al momento, non avrebbe alcuna intenzione di cedere il classe ’99 a titolo definitivo, a meno che Massara e Maldini non presentino un’offerta molto allettante. Confermare Dalot in squadra al termine della stagione, dunque, sarà per il Milan tutt’altro che semplice.