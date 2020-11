Eranio: “Scudetto? Siamo solo all’inizio, ma se il Milan continua così…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha parlato della sfida in programma al San Paolo domenica sera: “E’ una partita indubbiamente importante, ma siamo ancora all’inizio del campionato. Prima di tutto bisogna fare la conta e vedere chi ci sarà, visto che con l’emergenza Covid ogni giorno succede qualcosa. Credo comunque che vedremo una grande sfida, aperta a qualunque risultato, tra due squadre che hanno una precisa identità di gioco. Inoltre arriva dopo la sosta, quindi ci sarà qualche incognita in più. Scudetto? Penso che sia giusto provarci, soprattutto in un’annata particolare come questa. Il Milan ci deve credere: se continua a giocare così è lecito poter sognare di vincere il campionato”.