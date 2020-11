Eranio: “Scudetto? Inter e Juve ancora favorite, ma il Milan…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato della lotta Scudetto: “E’ molto difficile fare un pronostico in questo campionato. Sarà comunque molto combattuto sino alla fine, le differenze si sono assottigliate. Metto sempre davanti l’Inter, che può fare meglio, e la Juventus, che ha giocatori molto importanti. Pirlo ci sta provando ma ora deve trovare l’equilibrio giusto per dare continuità di gioco e risultati. Il Milan è un mix di giovani ed elementi d’esperienza, ma soprattutto è diventato squadra. Può giocarsela. Chi mi ha stupito di più fra i rossoneri? Saelemaekers. Non lo conoscevo e non pensavo potesse fare così bene. E’ un ottimo giocatore ed è fondamentale per l’equilibrio della squadra”.