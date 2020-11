MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato delle ambizioni dell’attuale Milan: “Se si lavora con professionalità i risultati vengono. Il campo lo sta dimostrando. L’annata è anomala e i rischi sono all’ordine del giorno per tutti con il virus. La squadra di Pioli sta tenendo bene e credo abbia le carte in regola per continuare a fare una stagione di alto livello, fra campionato ed Europa League”.