Emanuelson su Ibra: “Campione pazzesco, non pensavo fosse ancora così decisivo”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Urby Emanuelson, ex terzino rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, con cui ha giocato proprio nel Milan: “Sapevo che era un campione pazzesco, anche fisicamente. Ma chi poteva aspettarsi che fosse ancora così decisivo a 39 anni? Per me è davvero incredibile. Sono contento per lui, è un grandissimo professionista. Ovviamente mi fa molto piacere anche per il Milan, che sta facendo ottime cose in questa stagione, anche grazie a Zlatan”.