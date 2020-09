Durante: “Tonali? Non capisco tutta questa attenzione. E’ bravo, ma…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà’, Sabatino Durante, agente di calciomercato, si è espresso sull’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan: “Onestamente non capisco tutta l’attenzione riservata a Tonali. E’ un ottimo giocatore, ha qualità, ma non eccelle. Ha avuto una visibilità superiore a quello che secondo me è il suo reale valore. Quando l’ho visto giocare non mi ha entusiasmato, quindi non capisco tutta questa risonanza mediatica attorno a lui. Nel Brescia ha fornito belle prestazioni, ma non è mai stato assoluto protagonista, né in Serie B né in Serie A”.