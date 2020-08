DS Entella: “Con noi Brescianini porterà avanti il suo percorso di crescita”

MILANO – Il direttore sportivo della Virtus Entella, Matteo Superbi, ha parlato ai microfoni di MilanNews24 dell’acquisto, in prestito, del centrocampista classe 2000 Marco Brescianini: “Lo seguivamo da tanto tempo, penso che sia uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale nel suo ruolo. Non è stato facile prenderlo perché la concorrenza era agguerrita, con tantissimi club di Serie B interessati. Stiamo parlando di un centrocampista moderno di un metro e novanta, in grado di ricoprire tutti i ruoli nella zona centrale del campo. Abbiamo parlato più volte con lui e con il procuratore: tutti erano convinti che l’Entella fosse la giusta piazza per portare avanti il suo percorso di crescita”.