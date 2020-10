Donnarumma: “Siamo un gruppo unito, la concorrenza stimola tutti”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di Milan Tv, Gigio Donnarumma ha parlato anche di Davide Calabria e Andrea Conti che, anche in questa stagione, si contenderanno il posto da titolare in difesa sulla corsia destra: “Davide è stato sempre un gran giocatore, sono contento che sia tornato a fornire grandi prestazioni. Ha avuto dei momenti meno brillanti, ma purtroppo capitano a tutti. Lui è stato molto bravo ad uscirne e a prendere atto delle sue qualità. Anche Conti è un grande giocatore, lui e Calabria si aiutano a vicenda, questa è la cosa più importante. Sono anche molto amici. Questo fa capire che siamo un grande gruppo, molto unito: c’è concorrenza ma anche un rapporto di amicizia, ci aiutiamo l’un l’altro e questo è fondamentale all’interno di una squadra”.