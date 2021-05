Donnarumma: sarà addio

Chiusa l'avventura di Gigio Donnarumma con il Milan. Sarà Maignan il suo successore.

GIGIO-MILAN: É FINITA - Sembra essere ormai ai titoli di coda l'avventura di Gigio Donnarumma con l' AC Milan. Le due parti infatti non sono riuscite a trovare un accordo per un eventuale allungamento del contratto. Il nodo principale da sciogliere per quel che riguarda il rinnovo è stato sicuramente l'adeguamento del contratto.