Donnarumma: “C’è rammarico per non aver vinto, ma siamo padroni del nostro destino”

MILANO – Al termine della sfida pareggiata con il Lille, Gigio Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Potevamo vincere. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, c’è tanto rammarico. Tuttavia era importante non perdere, ora ci aspettano due finali contro Celtic e Sparta Praga. Siamo ancora padroni del nostro destino. Ibra è un fuoriclasse, ci dà una grande mano, ma chi gioca dà sempre un grande contributo e cerca di non far sentire la sua mancanza”.

SULLA FASCIA – “E’ averla indossata questa sera, ma la fascia è di Alessio: è lui il nostro capitano”.

SU MARADONA – “Diego è tutto. E’ il calcio. Per i napoletani è davvero tutto. Ieri c’è stata questa brutta notizia che mi ha sconvolto. Un abbraccio alla sua famiglia”.