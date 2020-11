Donati: “Milan, contro il Verona serve una partita di sacrificio”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Massimo Donati, doppio ex di Milan-Hellas Verona, ha parlato della sfida in programma questa sera a San Siro: “È una partita complicata per i rossoneri. Chiunque giochi contro il Verona deve aspettarsi una sfida di sacrificio. La sconfitta del Milan in Europa potrebbe aver fatto suonare un campanello d’allarme. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere. A volte una sconfitta fa anche bene. Prima o poi doveva capitare. Quando hai una squadra giovane un passo falso ci può stare, ma il lavoro svolto sin qui resta di altissimo livello”.