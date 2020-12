Donati: “Il Milan può vincere lo Scudetto. Ibra? Inspiegabile ciò che riesce a fare”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di ‘Italian Football Podcast’, Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, ha parlato della stagione che sta conducendo la squadra rossonera: “Penso che sia una seria candidata per vincere lo Scudetto. E’ una stagione strana, niente tifosi, situazione Covid-19. Ogni gara è ancor più imprevedibile del solito. Il Milan non ha la pressione di dover vincere il campionato a tutti i costi; questo è indubbiamente un vantaggio”.

SU IBRAHIMOVIC – “La sua presenza e la sua personalità sono determinanti. Riesce ad essere sempre un punto di riferimento per i compagni di squadra. Non so come sia possibile quello che sta facendo a 39 anni. Io ho la stessa età, ma per me è impossibile anche solo immaginare di fare ciò di cui è capace lui”.