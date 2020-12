Donati: “Europa League lunga e insidiosa, ma il Milan può arrivare in fondo”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Celtic, ha parlato del percorso europeo che può svolgere la squadra di Pioli: “Quella rossonera è una compagine di grande qualità, che può permettersi di fare un po’ di turnover in partite come quella di domani, perché chiunque scenda in campo ha la capacità di fare la differenza. Tra i giocatori assenti da un po’ mi piacerebbe rivedere presto Andrea Conti, perché lo reputo un ottimo terzino. L’Europa League è una competizione insidiosa e molto lunga, ma il Milan può arrivare sino in fondo. Ha le qualità e l’unità d’intenti per crederci e per raggiungere un traguardo importante”.