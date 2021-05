Dicono di M…ilan – Le parole del 4 maggio

Ecco le parole della giornata sul Milan

MILANO - Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie della giornata sul mondo rossonero.

LUIGI FOSCALE A TMW RADIO - "E' il portiere più forte d'Italia e tra i più forti a livello europeo. Non aver ancora deciso cosa fare crea indecisione in lui, nella difesa e in tutta la squadra. Si giocherà con la Juve, ci sono rumors che possa andare lì. Se Donnarumma dovesse fare una papera, che succederebbe a livello mediatico? Toglierlo adesso è impossibile, ma io avrei investito su alcuni giovani e avere quindi un piano B. Io lo avrei già venduto un anno fa, facendo cassa. E' la seconda volta che Donnarumma fa questo gioco. La Curva ha ragione ad essere arrabbiata".

MASSIMO TECCA A SKY SPORT - “Per quel che riguarda il ballottaggio Rebic-Leao, dico che è difficile scegliere e Pioli deve valutare anche le sensazioni del momento e degli ultimi allenamenti, ma istintivamente direi che Rebic debba giocare dall’inizio. Lotta Champions League? L’Atalanta è quella che sta meglio ed è anche messa meglio negli scontri diretti. La Juventus mi sembra orientata ad entrare in questo gruppo. L’ultimo posto se lo giocheranno Milan, Napoli e Lazio”.

GIOVANNI STROPPA A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "L’Atalanta, senza più le coppe, sta fiorendo e raccogliendo tutto ciò che ha seminato. Il Milan non me lo aspettavo così in alto, ma il lavoro di Pioli, Maldini e Massara è stato stratosferico, così come non mi aspettavo la flessione che ha avuto. O meglio, me la aspettavo prima. La Juve è un’incognita. La Lazio ha dato una risposta da grande dopo il k.o. con il Napoli".

MANULE BAIOCCHINI A SY SPORT - “Il match contro la Juventus è cruciale per il Milan e Stefano Pioli sta cercando di capire chi schierare in attacco con Ibrahimovic. Il dubbio è Leao-Rebic. Il primo ha fatto 5 assist in tutta la stagione, mentre il secondo 3, però tutto per Ibrahimovic. Questo è uno dei pochi ballottaggi che il mister ha. Chi tra Leao e Rebic in attacco a fianco a Ibra”.

GIANNI DI MARZIO A TMW RADIO - "I confronti diretti saranno determinanti. Il Napoli ha giocato contro un Cagliari che sta diventando una squadra. Il Napoli avrebbe meritato, ma in questa corsa rischia il Milan. La Juventus? E' stata la peggior partita stagionale. E' una squadra vuota nella testa. E non trascurerei la Lazio, che di partita difficile ha solo il derby".

GIUSEPPE PEZZANO (IMPRENDITORE ITALIANO ED IDEATORE DEL SEATTLE OSA) A TMW RADIO - "Nella MLS si entra solamente pagando una quota di franchise che è pure piuttosto alta, ultimamente cresciuta. Ciò ha permesso di mantenere un certo equilibrio economico nella lega. Così però non ci saranno mai i Chievo e i Cittadella: è un cane che si morde la coda, viene meno una parte della componente tecnica ma parliamoci chiaro, prevale l'aspetto economico. La solidità è quella che andavano cercando anche le realtà dietro la Superlega. In MLS ogni anno entra qualcuno, e credo si miri ad arrivare al numero di squadre che ha anche la Champions. Ho sentito però parole forti, come colpo di stato: secondo me il calcio va in quella direzione, è naturale, anche per le televisioni è un'altra cosa vedere Juventus-Milan. Ve lo dice tra l'altro uno che ha una squadra di quarta divisione statunitense e dovrebbe andar contro questo modello: la realtà è che si parla di maggiore attrattività per fare business. Economicamente è un modello vincente, ma se si intende lo sport anche con raggruppamento di comunità, oggi per fortuna anche con le donne, allora non va bene. Il sistema americano è tutto diverso, si basa sui college e, dopo un certo percorso, all'ultimo anno si può passare professionisti. Chi poi arriva ultimo nel campionato si aggiudica i migliori. Però devi spendere tanti soldi e poter garantire strutture e annessi".

JEREMY MENEZ SUL CANALE TWITCH DI AS FOOT - "Ibra è eccezionale, anche a 40 anni è al top. Si può solo ammirare per quello che sta facendo. Sono contento per lui e per il Milan, ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica".

BILLY COSTACURTA SU INSTAGRAM - "Puntata di chiusura, nel vero senso della parola. In questo montaggio c'è il riassunto della mia ultima partita in carriera. La numero 694, sempre con gli stessi colori addosso".