Di Marzio: “Ibrahimovic impressionante, sembra abbia 20 anni”

MILANO – L’ex allenatore Gianni Di Marzio, padre del noto giornalista Gianluca, si è espresso su questo inizio di stagione da parte del Milan tramite le frequenze di TMW Radio: “Può arrivare in zona Champions League, anche se sul mercato occorre intervenire in difesa. Davanti Ibrahimovic sta facendo la differenza; mi meraviglio di come uno a quasi 40 anni possa correre ancora così, in maniera intelligente. Sembra abbia vent’anni. Vero è, però, che non è stato marcato al meglio: i difensori non sono più abituati a marcare gli avversari nelle loro zone ed è un problema grave che c’è in Italia”.