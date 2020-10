Di Gennaro: “Il Milan ha fatto un grande mercato, può togliersi soddisfazioni”

MILANO – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, ha parlato sulle frequenze di TMW delle tre italiane impegnate in Europa League: “Il Napoli ha un organico per puntare sia allo Scudetto che all’Europa League; il Milan dal canto suo ha fatto uno dei migliori mercati possibili per potenziare la squadra. La stessa Roma deve sistemare aspetti societari, ma mi sembra che il presidente abbia le idee chiare. E a me Fonseca piace molto come allenatore. Sono tre squadre che possono fare bene”.