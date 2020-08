Deulofeu chiama il Milan, ma…

MILANO – Il Milan cercherà di rinforzare tutti i reparti della rosa nel mercato di settembre. In attacco la dirigenza sta cercando due profili: un centravanti e un’ala. Stando a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni Gerard Deulofeu, il quale ha già vestito la maglia rossonera nel 2016, si sarebbe proposto per un ritorno all’ombra del Duomo. Tuttavia la società meneghina non sembra interessata all’esterno spagnolo e starebbe valutando altri nomi per quel ruolo. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

