Derby, Sacchi: “Il Milan ha giocato con coraggio e senza tatticismi. Complimenti a Pioli”

MILANO – Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, si è complimentato con il Milan per il derby vinto tramite La Gazzetta dello Sport: “Il Milan ha vinto meritatamente e si è dimostrato più squadra dell’Inter. Va fatto un elogio a Pioli e ai suoi ragazzi che sono stati coraggiosi, senza ricorrere a tatticismi. Hanno giocato 4 contro 4 in difesa, affidandosi davanti al fenomeno Ibrahimovic. Il Milan è stato più organico, più compatto e più grintoso. Il lavoro di Pioli sta dando frutti insperati. Bravo anche Maldini, che con investimenti minimi ha dimostrato competenza e coraggio”.