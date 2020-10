Derby, Paolillo: “Si deve giocare, Marotta non faccia pressione alla ASL”

MILANO – L’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo, intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, si è detto assolutamente contrario all’ipotesi di rinviare il derby, emersa alla luce dei diversi giocatori (soprattutto nelle fila interiste) che non potranno giocare per aver contratto il Coronavirus: “Nonostante le numerose assenze dovute al Covid, Marotta non deve fare pressione alla ASL di Milano: nessuno deve provare a spingere affinché la partita venga rinviata. Pur essendo profondamente tifoso interista, dico che non bastano queste assenze per non giocare. La Lega Serie A? A mio avviso dovrebbe esser gestita da manager, perché così com’è sembra un condominio più che una Lega composta da professionisti”.