Derby, Ambrosini: “La storia ci insegna che…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Tuttosport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato del derby meneghino in programma sabato prossimo: “La storia ci insegna che il derby è sempre imprevedibile. Negli ultimi anni ci sono stati parecchi gol, alcuni all’ultimo respiro. E’ una sfida che regala emozioni fino alla fine. Si affrontano due squadre che si sono confermate e che stanno trovando ulteriori certezze. Il fatto che si giochi questa partita alla quarta giornata e che entrambe abbiamo iniziato bene la stagione, permetterà di avere pochi pensieri riguardo la classifica. Ci saranno meno condizionamenti secondo me. Chi vincerà, però, ne beneficerà tantissimo in termini di autostima”.