Derby alla quarta giornata, Padovan: “Sarà già uno scontro al vertice”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il calendario della nuova Serie A, Giancarlo Padovan si è soffermato sulla stracittadina milanese, in programma alla quarta giornata: “Fino al derby il Milan ha partite abbordabili contro il Bologna e due neopromosse, quindi quella con l’Inter potrebbe davvero essere una sfida al vertice. Cominciare bene infonde morale ed entusiasmo, dando il tempo di correggere eventuali errori, perciò la squadra di Pioli deve provare a fare bottino pieno nelle prime tre gare per presentarsi nel migliore dei modi al derby”.