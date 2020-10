MILANO – In un’intervista rilasciata alle frequenze di TMW Radio, l’allenatore Delio Rossi si è espresso su questo inizio di campionato: “Sinora è la prosecuzione di quello passato. Per dare un giudizio più preciso bisogna aspettare almeno una decina di giornate. Tuttavia il Napoli al momento mi sembra la squadra più completa e solida, mentre il Milan, che sta andando al di sopra delle proprie possibilità ed è a punteggio pieno, non è così completo come appare”.