De Sciglio: “Questo Milan è un esempio, il progetto sta dando i suoi frutti”

MILANO – In un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mattia De Sciglio, terzino del Lione, ha parlato del Milan, squadra nella quale è cresciuto calcisticamente: “Il Milan primo in classifica con i giovani è un esempio positivo per il campionato italiano. Ripaga sempre costruire una squadra con un’età media così bassa. All’inizio bisogna essere disposti a rinunciare a certi risultati per un paio di stagioni: servono pazienza e obiettivi a lungo termine. Come il Milan, il Lione sta costruendo il futuro con una squadra giovane dove anch’io a volte mi sento vecchio, anche se ho ancora 28 anni”.