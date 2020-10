De Grandis: “Milan gruppo unito, attualmente è più squadra dell’Inter”

MILANO – Il giornalista Stefano De Grandis si è espresso in vista del derby meneghino tramite i microfoni di Sky Sport: “In campionato è probabile che l’Inter alla fine arrivi davanti al Milan, perché ha un organico più completo e già strutturato per vincere. Tuttavia, almeno in questo momento vedo più squadra il Milan. Il gruppo rossonero mi sembra più unito e compatto, anche se ciò non significa necessariamente che vincerà la stracittadina. La squadra di Pioli attualmente gioca meglio dell’Inter, ma da qui a fine campionato la maggior qualità dei nerazzurri emergerà”.