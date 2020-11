De Canio: “Pobega ragazzo umile e giocatore di qualità, sarà protagonista nel nostro calcio”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Sportiva, l’allenatore Gigi De Canio si è espresso su Tommaso Pobega, centrocampista in prestito allo Spezia ma di proprietà del Milan: “E’ un ragazzo sano e con grandi qualità, l’ho conosciuto quando allenavo la Ternana. Ha un’ottima tecnica, abbinata a virtù come l’umiltà e la voglia di crescere. E’ destinato ad essere un protagonista del calcio italiano nei prossimi anni; ha davanti a sé un grande avvenire. Sta svolgendo il percorso giusto per la sua crescita. Anche incontrare degli allenatori che credano nelle sue capacità è molto importante. Sono stati bravi sia Tesser al Pordenone che Italiano allo Spezia”.