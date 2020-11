Darmian: “Nel Milan sono cresciuto sul piano umano e calcistico”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Matteo Darmian, esterno nerazzurro, ha ripercorso le tappe più importanti della propria carriera: “Sono cresciuto nel settore giovanile del Milan, ho fatto tutta la trafila, crescendo da un punto di vista umano e calcistico. Poi ho deciso di andare in prestito, girando un po’. L’esperienza al Torino è stata molto importante: sono stato benissimo, ho sentito la fiducia dell’ambiente e del mister. Abbiamo raggiunto grandi traguardi. Domenica mi farà un certo effetto ritrovare il Toro come avversario. Anche l’esperienza in Premier League col Manchester è stata importante, oltre che un motivo d’orgoglio. Oggi però sono qui, in un club altrettanto speciale e cerco di fare sempre del mio meglio”.