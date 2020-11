D’Amico: “Gattuso? Fu il Milan a mandarlo via…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, Andrea D’Amico, ex agente di Gennaro Gattuso, ha parlato della separazione avvenuta nell’estate del 2019 fra il tecnico calabrese e il Milan: “La società rossonera ha commesso un grande errore ad allontanare Rino dalla panchina. Si è detto che Gattuso abbia rassegnato le dimissioni, ma spesso si fanno certe affermazioni in maniera diplomatica. In realtà fu il Milan a decidere di non continuare con Gattuso e di cambiare allenatore”.