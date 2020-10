MILANO – Il nuovo acquisto rossonero Diogo Dalot, ha parlato in conferenza anche del ruolo che preferisce ricoprire in campo: “Amo giocare come terzino destro, ma sinora ho giocato anche in altre posizioni, anche più avanti. Sono pronto ad adattarmi, ma la mia posizione preferita è fascia destra. Vorrei costruire la mia carriera proprio come esterno di difesa. Il mio modello? Ce ne sono diversi, però mi ispiro molto a Daniel Alves”.