Dalot celebra Ibra: “Dio Zlatan c’è sempre”

MILANO – Anche oggi – ma ormai non è più una novità – Zlatan Ibrahimovic è stato decisivo nella vittoria del Milan, ottenuta per 2-1 sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena. L’attaccante svedese ha realizzato prima un assist per Kessié, poi un gol bellissimo in rovesciata che ha regalato i tre punti alla squadra di Stefano Pioli, consolidando il primo posto in classifica. Tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter, Diogo Dalot, terzino rossonero, ha celebrato il suo compagno di squadra: “Dio Zlatan c’è sempre. Forza Milan”.