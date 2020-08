Dalla Svezia – Milan, Roback ad un passo: arriva dalla squadra di Ibra…

MILANO – Stando a quel che riferiscono i media svedesi, in particolare SportExpressen, il Milan sarebbe ad un passo dal diciassettenne Emil Roback, attaccante dell’Hammarby, società di cui Zlatan Ibrahimovic è co-proprietario. E’ molto probabile che proprio Ibra abbia “sponsorizzato” il giovane calciatore ai dirigenti rossoneri. L’acquisto dovrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 2 milioni di euro e Roback andrà a rinforzare la squadra primavera allenata da Federico Giunti. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Super colpo da 50 milioni di euro, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: “Forte accelerata!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

