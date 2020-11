Dalla Spagna – Milan, sarà dura confermare Brahim: i motivi

MILANO – Il bell’inizio di stagione di Brahim Diaz testimonia l’ottimo colpo messo a segno sul mercato dal Milan. Tuttavia, il fantasista spagnolo è ancora di proprietà del Real Madrid. Maldini e Massara lo hanno infatti prelevato in prestito senza opzione di riscatto, quindi occorre trattare con i Blancos per trattenere Brahim al termine della stagione. La volontà del Milan è quella di rinnovare il prestito di un anno, inserendo il diritto di riscatto. Tuttavia, come riferisce ‘Don Balon’, il Real non sembra disposto a cedere il classe ’97 a titolo definitivo. E’ probabile, dunque, che le Merengues provino ad inserire nell’affare il contro-riscatto in loro favore.