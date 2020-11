Dalla Spagna – Milan, Castillejo verso la cessione: due club su di lui

MILANO – In questo inizio di stagione si sono delineate le gerarchie di mister Pioli. La novità principale riguarda Alexis Saelemaekers. Arrivato nello scorso gennaio fra lo scetticismo generale, il belga non solo si è guadagnato la conferma in squadra, ma è stato anche in grado di conquistarsi il posto da titolare, a scapito di Samuel Castillejo. Quest’ultimo è diventato una riserva a tutti gli effetti e, quando è stato chiamato in causa in queste prime partite della stagione, non ha saputo offrire prestazioni convincenti. Non è da escludere, quindi, che il Milan lo inserisca nella lista dei cedibili per gennaio. E le richieste, stando alla stampa estera, non mancano. Secondo il quotidiano ‘Mundo Deportivo’, sull’esterno classe ’93 ci sarebbero Atletico Madrid e Siviglia, pronte ad innescare un derby tutto spagnolo sul mercato. L’eventuale partenza di Castillejo permetterebbe al Milan di liberare un posto nel reparto offensivo, che potrebbe essere occupato da uno fra Thauvin, Thuram e Depay.