Dalla Francia: duello Milan-Napoli per Thauvin

MILANO – In vista della prossima stagione, uno dei nomi più caldi in orbita rossonera è quello di Florian Thauvin. Il fantasista francese, Campione del Mondo nel 2018, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 col Marsiglia e, salvo colpi di scena, non rinnoverà. Anche ‘L’Equipe’ ha ribadito come il classe ’93 abbia intenzione di cambiare aria, lasciando Marsiglia a parametro zero al termine della stagione. Stando all’autorevole quotidiano francese, sulle tracce di Thauvin non ci sarebbe soltanto il Milan, ma anche il Napoli, pronto ad innescare con il club rossonero un derby italiano di calciomercato.