Dal Portogallo – Milan ancora interessato a Florentino Luis

MILANO – Contattata da MilanNews.it, Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha parlato di Florentino Luis, centrocampista del Benfica seguito sul mercato dal Milan: “Piace molto a tutto l’ambiente rossonero. E’ molto giovane, quindi sarebbe un ottimo investimento anche in ottica futura. Sentendo le cifre che girano per Bakayoko, con quei soldi il Milan potrebbe prendere Florentino che è più giovane e ha anche uno stipendio molto più basso. I dirigenti milanisti farebbero bene a cogliere l’occasione per acquistarlo. Florentino può essere una validissima alternativa a Bennacer e Kessié in mezzo al campo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...