Daino: “Milan in crescita, ma per il derby l’Inter è favorita”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Daniele Daino, ex difensore del Milan, ha detto la sua sul rendimento della squadra rossonera: “Le ultime vittorie dimostrano che il gruppo è in crescita, i giovani stanno trovando continuità ma le prestazioni, secondo me, non sono state pienamente convincenti. Inoltre Colombo non è ancora pronto per caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco quando manca Ibra. Con l’assenza dello svedese emergono evidenti difficoltà sul piano del gioco e della personalità. In vista del derby vedo l’Inter favorita. Conte ha una rosa più profonda rispetto a quella di Pioli”.