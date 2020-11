Da Ibra a Messi, passando per Ramos e Modric: quanti campioni in scadenza di contratto!

MILANO – Già si preannuncia caldissima l’estate del 2021, quantomeno sul fronte calciomercato. Molti campioni, infatti, sono in scadenza di contratto e, se non rinnoveranno con le rispettive squadre, si svincoleranno a parametro zero al termine della stagione. Uno scenario che anche il Milan sta cercando di scongiurare, dal momento che ha ben tre titolarissimi in scadenza a giugno del prossimo anno: Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Ma in tutti i principali campionati europei, sono molteplici i nomi altisonanti che potrebbero lasciare i propri club per unirsi ad altri, senza che venga pagato il loro cartellino.

In Spagna sono in scadenza di contratto fuoriclasse come Messi, Sergio Ramos, Modric e Diego Costa. In Inghilterra Ozil, Cavani, Wijnaldum e Aguero. In Francia Di Maria, Depay, Draxler e Thauvin. In Germania Alaba e Boateng. Giocatori che potrebbero firmare per altre squadre già a febbraio 2021 e che rappresentano delle enormi opportunità di mercato, in vista della prossima stagione.

Simone De Bari