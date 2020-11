D. Massara: “Milan, chi non è titolare si fa trovare sempre pronto. Guardate Brahim…”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Dario Massara si è espresso sul contributo che, in casa rossonera, stanno dando i giocatori che non sono titolari: “Uno dei segreti di questo Milan è che anche chi gioca meno si fa trovare sempre pronto. Tutti i giocatori sono sul pezzo. Ovviamente i risultati positivi stanno aiutando la squadra e incrementano l’entusiasmo. Ad esempio Brahim Diaz, che potrebbe essere tranquillamente un titolare, è uno che quando entra in campo nella ripresa sa essere decisivo”.