Crotone-Milan: le statistiche del match

MILANO – Alle 18 il Milan affronterà il Crotone all’Ezio Scida per la seconda giornata di campionato. Ecco tutte le statistiche del match dei rossoneri. Nei quattro impegni precedenti in Serie A, il Milan non ha mai perso, collezionando 3 vittorie e un pareggio. Ma soprattutto contro le neopromosse, i rossoneri sono imbattuti da 13 partite (8 vittorie e 5 pareggi) trovando la via del gol nelle ultime 9 partite. L’ultima sconfitta con una neopromossa risale al 2018, quando i rossoneri, allora allenati da Gattuso, furono sconfitti dal Benevento grazie alla rete del portiere Brignoli.

MILAN 27 PUNTI IN TRASFERTA IN 15 GIORNATE – Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nelle sue prime 15 trasferte di campionato ha raccolto 27 punti. Meglio di lui, nella storia del Milan, solo Massimiliano Allegri con trentuno punti.

CROTONE E CIGARINI – L’arma segreta del Crotone potrebbe essere Luca Cigarini, che ha nel Milan (e nell’Inter) la sua vittima preferita, ai quali ha segnato con le maglie di Napoli e Atalanta. Oggi il mediano toccherà le 350 presenze in Serie A