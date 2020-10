Criscitiello: “Milan? Sbagliato parlare di Scudetto, l’obiettivo dev’essere il quarto posto”

MILANO – Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del grande avvio di stagione del Milan: “Il vero spettacolo in queste prime settimane è il Milan, che sta rendendo benissimo. Maldini sembra aver indovinato la giusta unione tra i tanti giovani, la guida in panchina di Pioli e quella in campo di Ibra. Forse il problema di questa squadra è solo quello di dover sentir parlare di Scudetto. La storia del club impone di pensare in grande, ma l’obiettivo di questo Milan dev’essere solo quello di rientrare subito tra le prime quattro per tornare in Champions. Sarebbe bello se arrivasse qualcosa di più, ma questi ragazzi non vanno caricati di responsabilità”.