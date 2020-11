Criscitiello: “Milan, Maldini ha avuto ragione su tutta la linea”

MILANO – Tramite TMW, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, si è espresso sul Milan: “Rinnovando il contratto a Ibra, la società ha indovinato la giocata. Zlatan i gol li fa ancora e dimostra che, se sei vincente nella testa e ti alleni sempre da professionista serio, in Italia i gol li fai anche a 39 anni. Una guida come Ibra ti fa crescere in un colpo solo tutti i giovani che sono stati indovinati. Maldini ha avuto ragione su tutta la linea. Questa squadra si sta esprimendo ad alti livelli, nonostante alla lunga credo che lo Scudetto non possa essere l’obiettivo dei rossoneri, ma sarà un discorso fra Inter e Juventus”.