Criscitiello: “Milan, Gazidis va a tentativi. Rangnick altro esperimento a casaccio…”

MILANO – Attraverso TMW Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato dell’ennesimo ribaltone che sta per avvenire in casa Milan: “Il Milan con Gazidis va a tentativi. Si gioca la carta Leonardo, finisce l’anno e la butta sotto il tavolo. Ci prova con Gattuso e lo lascia andare senza capire che la rifondazione era già iniziata proprio con lui. Va su Boban,Maldini e Massara e li brucia tutti e tre. Chiama Giampaolo in panchina e lo silura senza neanche avergli dato un anno per giudicarlo. Pioli invece è il tappabuchi. Ora, in questa ruota fatta girare da Gazidis, l’asticella si ferma sulla bandiera tedesca. Altro esperimento a casaccio nel periodo peggiore; chi arriverà dovrà imparare la lingua, conoscere le strutture, studiare il calcio italiano e fare mercato, ma il tempo tutto questo andrà dal 3 agosto al 12 settembre…”.

