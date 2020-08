Criscitiello controcorrente: “Rinnovo Ibra? Il Milan ha dimostrato la sua fragilità”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, si è espresso sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: “Il club rossonero dimostra ancora tutta la sua fragilità politica e decisionale. Raiola aveva chiesto 7 milioni netti per lo svedese ed ha ottenuto ciò che voleva, ma sono troppi. Il Milan non ha ricevuto un minimo di sconto e ha dimostrato che condurre le trattative non è un punto di forza di questa società. D’altronde, Maldini e Massara sono uomini di campo e non manager. Raiola li ha cotti a fuoco lento e c’è il serio rischio che faccia altrettanto per Donnarumma”.