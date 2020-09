Costacurta: “Tonali tra i migliori giovani in Europa, gran colpo di Maldini e Massara”

MILANO – Attraverso Sky Sport, di cui è opinionista, l’ex difensore rossonero Billy Costacurta ha parlato di Sandro Tonali, nuovo innesto per il centrocampo del Milan: “Intanto sono contento che sia rimasto in Italia, nonostante ci fossero diverse società estere interessate a lui. E’ un ragazzo con la testa sulle spalle, lo reputo tra i giovani migliori in tutta Europa nel suo ruolo. E’ un patrimonio della nostra Nazionale e del calcio italiano. Il Milan si è mosso molto bene: Massara e Maldini hanno svolto davvero un gran lavoro”.