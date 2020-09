Costacurta smorza l’entusiasmo: “Milan non ancora all’altezza dei primi 4 posti”

MILANO – In un intervento ai microfoni di Sky Sport 24, l’ex difensore rossonero, Alessandro Costacurta, ha smorzato l’entusiasmo che in questi giorni aleggia attorno al Milan, considerato da molti come un serio candidato per i primi quattro posti della classifica: “Io sinceramente non credo che questo Milan sia già all’altezza delle squadre al vertice. Al momento davanti vedo Inter, Juventus e Atalanta, con la Lazio in quarta posizione: per i biancocelesti sarà difficile ripetere il campionato scorso, ma li reputo ancora più completi dei rossoneri”.