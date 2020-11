MILANO – La leggenda rossonera Alessandro Costacurta, tramite i microfoni del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rendimento attuale del Milan: “Sinceramente sono sorpreso. Non pensavo potesse ripartire in questa maniera dopo il lockdown. È una squadra che diverte e si diverte insieme. Non credo che questo Milan sia già pronto per un traguardo come lo Scudetto, ma penso che si qualificherà per la prossima Champions League”.