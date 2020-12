Cosmi: “Occhio a questo Milan: è da Scudetto…”

MILANO – L’allenatore Serse Cosmi, intervistato dai microfoni di TMW, si è espresso sulla lotta Scudetto in Serie A: “Senza il gran finale dell’anno scorso, il Milan sarebbe stato la vera sorpresa di questo campionato. Invece, considerando il filotto di risultati utili della passata stagione, dobbiamo dire che adesso i rossoneri si stanno confermando e non sono più una novità. Il club ha giustamente confermato Pioli in panchina e oggi sta raccogliendo i frutti di un grandissimo lavoro. Milan candidato allo Scudetto? Assolutamente sì. C’è un bel gruppo e una società solida. Sia Maldini che Massara si sono dimostrati all’altezza dei loro incarichi. E poi c’è Ibrahimovic…”.