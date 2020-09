CorSport – “Ibra-Tonali, Milan da Champions”

MILANO – Il Milan ha pigiato sull’acceleratore e ha chiuso due importantissimi colpi di mercato: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’acquisto di Sandro Tonali, a dimostrazione di quanto la società stia cercando di costruire un organico con la giusta unione fra esperienza e gioventù, come ribadito anche dall’amministratore delegato Gazidis nell’ultima conferenza stampa.”Ibra-Tonali, Milan da Champions”, scrive oggi Il Corriere dello Sport in prima pagina: non c’è dubbio che il club rossonero stia lavorando per consegnare a Pioli una squadra in grado di tornare nell’Europa che conta. Il Milan non si nasconde, l’obiettivo per la nuova stagione è fissato.