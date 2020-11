MILANO – Il Torino, guidato dall’ex allenatore rossonero Marco Giampaolo, è uscito vincitore dal quarto turno di Coppa Italia, battendo per 2-0 l’Entella, con le reti di Zaza e Bonazzoli. La squadra granata si è quindi qualificata per gli ottavi di finale, dove affronterà il Milan in una gara secca, che si svolgerà il 13 o il 20 gennaio 2021. Giampaolo, dunque, ritroverà il Milan da avversario, dopo averlo allenato all’inizio della scorsa stagione.